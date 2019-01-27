مساعٍ للصلح بين أسرة “نورا” وأسرة زوجها القتيل

كشف مصدر عن مساعٍ بين أسرتي “نورا حسين” وذوي زوجها القتيل للوصول للصلح بين الأسرتين، ودفع الدية لذوي الزوج المجني عليه، في الوقت الذي ينتظر أن يودع ملف القضية بالمحكمة العليا للنظر فيه .

ويذكر في التفاصيل أن محكمة الموضوع قد قضت بتوقيع الإعدام شنقاً حتى الموت، على الزوجة المتهمة “نورا حسين” وأيدت محكمة الاستئناف جكم محكمة الموضوع في الوقت الذي تدخلت المنظمات العالمية الناشطة في مجال حقوق المرأة لتبرئة المتهمة من الجرم المنسوب لها .

دافعة بتعرضها للاستفزاز والقهر من قبل زوجها الذي قام بمعاشرتها بالقوة ومساعدة ذويه، واضعاً السلاح أمامه لتهديدها مما دفعها لأخذه وتسديد طعنات له أردته قتيلاً .

وتم القبض عليها من قبل الشرطة التي تابعت إجراءات البلاغ، ودونت ضدها بلاغاً تحت طائلة المادة (130) القتل العمد، ونقلت الجثة للمشرحة، وأعلنت وبحسب صحيفة المجهر وفاة الزوج بموجب أمر تشريح ومن ثم أحالت الملف للمحكمة بعد أكتمال مجريات التحقيق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)