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الخليج 365 :
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تصرفات غير أخلاقية بين لاعبين من منتخب قطر أثناء احتفالهما بأحد الأهداف في مرمى منتخب كوريا الجنوبية.
وأظهر الفيديو، الذي رصدته الكاميرات قيام أحد اللاعبين بحركة غير أخلاقية وشاذة ضد لاعب آخر، وهو ما تسبب في إثارة غضب رواد التواصل، ونصحوا من لديهم أطفال منعهم من مشاهدة مباريات المنتخب القطري.
وفاز المنتخب القطري على كوريا الجنوبية بهدف نظيف؛ وأحرز هدف المباراة الوحيد عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله في الدقيقة 78 من عمر المباراة؛ ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019
كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرات تفضحهما..حركات شاذة وغير أخلاقية بين لاعبين من منتخب قطر..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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