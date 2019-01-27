العثور على سجين مشنوقاً داخل حمام بسجن كوبر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى نزيل أجنبي بسجن كوبر مصرعه منتحرا داخل حمامات السجن ، وأبلغ مصدر رفيع أن النزيل من جنوب السودان أحيل إلى سجن كوبر بتهمة القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي .

مشيراً إلى أن النزيل قضى (15) يوماً داخل السجن ، حيث أوضح السجناء أن حالته النفسية لم تكن مستقرة ، وفي يوم الحادث ذهب الحمام ومكث به زمناً طويلاً مما أثار شكوك زملائه ، فذهبوا لاستطلاع الأمر ووجده منتحراً مستخدماً ملابسه في شنق نفسه بحسب صحيفة التيار .

وأوضح ذات المصدر أن سلطات السجن اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تمت الاستعانة بمسرح الحادث وأرسلت الجثة للمشرحة .