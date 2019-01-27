محمد الطيب يتوقف عن تدريب الشرطة القضارف

الخرطوم: باج نيوز
على نحو مفاجئ، أعلن
المدير الفني للشرطة القضارف محمد الطيب توقفه عن التدريب بعد الهزيمة أمام ود
هاشم سنار في بطولة الدوري الممتاز.
ورفض المدرب الشهير بـ”مورينهو” الكشف عن الأسباب الحقيقة وراء اتخاذه القرار.
وكانت لجنة الحوار بنادي الشرطة القضارف مؤخرًا قد قادت مبادرة بإعادة محمد الطيب لتولي الإشراف على تدريب الفريق بعد تقديمه استقالة بعد نهاية الدورة الأولى.
وعلم”باج نيوز” أن محمد الطيب غادر إلى مسقط رأسه بمدني بعد نهاية مباراة فريقه أمام ود هاشم سنار.
يذكر أن الشرطة القضارف يحتل المركز الرابع برصيد”11″ نقطة في
المجموعة الثانية.
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