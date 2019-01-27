الصحة: توفير (287) دواءً منقذاً للحياة للمرضى مجاناً

الخرطوم: السوداني كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن زيادة (80) صنفاً جديداً لقائمة الأدوية المنقذة للحياة والتي توفرها الدولة مجاناً للمواطن، في وقت أكدت فيه التزام صندوق الإمدادات الطبية بتوفيرها لجميع المستشفيات بالولايات.

وقال مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن قائمة الأدوية المنقذة للحياة كانت (207) صنفاً من الأدوية وبعد زيادتها أصبحت (287)، مشيراً إلى أن الإمدادات الطبية التزمت بترحيل الأدوية مجاناً لكل فروعها بالولايات لضمان توحيد الأسعار وجودة المنتجات بالولايات، وأوضح أن الأطفال ما دون الخامسة لديهم (40) صنفاً من الأدوية مجانية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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