مفاجأة: مجلس الهلال يشترط خطاب اعتذار من بشه تمهيداً لعودته للملاعب

شهد يوم أمس تطورات خطيرة ومثيرة في ملف الكابتن محمد أحمد بشير بشة وكشفت مصادر حسب صحيفة قوون أن اللاعب وافق على تلبية نداء الهلال والتراجع عن قرار الاعتزال والانخراط فوراً في التدريبات والانضمام للفريق.

وأشارت ذات المصادر إلى اجتماع عقد مع اللاعب أمس ضم كل من عضو مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ صلاح محمد عبد الرحيم ومدير الكرة العقيد م حسن محمد صالح حيث رحب المجلس بعودة اللاعب لمزاولة نشاطه فوراً إلا أن المجلس ممثلاً في الأستاذ صلاح عبد الرحيم اشترط على اللاعب تحرير خطاب اعتذار حتى يتسنى للاعب استئناف نشاطه ليحل خطاب الاعتذار مكان خطاب الاعتزال إلا أن اللاعب تحفظ على هذه الخطوة من قبل المجلس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)