قبل مواجهة المريخ.. أيقاف لاعب مولودية الجزائر للإشباه في تناوله مواد محظورة

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم السبت، إيقاف هشام شريف الوزاني لاعب فريق مولودية الجزائر . للاشتباه في تناوله مواد محظورة وذكرة اللجنة أن الوزاني تم توقيفه تحفظياً لحين الاستماع إليه في جلسة تعقد يوم الأربعاء المقبل وأوضحت وبحسب صحيفة الصدى، أن اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد 1/1 ضمن المرحلة الثامنة عشر من الدوري في 17 أكتوبر/ يناير الجاري أظهرت وجود مادتين محظورتين في العينة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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