تورط متنفذين ورأسماليين في اتجار بالبشر

أظهرت معلومات موثوقة تورط شخصيات متنفذة ورأسماليين معروفين في إدارة عمليات للاتجار بالبشر . وتحاط عمليات الإتجار بالبشر بعملية إخفاء غاية في السرية من قبل العصابات وزعماء الإتجار بالبشر ، وتشهد منطقة القرن الأفريقي أكبر عمليات الإتجار بالإنسان . وأوضحت المعلومات من مصدر مطلع بحسب صحيفة الإنتباهة أن رأسمالياً معروفاً وإثنين من أقاربه أنهم من الشخصيات المعروفة الذين يديرون شبكات مؤلفة من أبنائهم وأبناء عمومتهم وأقاربهم تختطف الأجانب من مناطق المعسكرات بالولايات الشرقية ، وتحتجزهم في سهل البطانة وقرى شرق النيل بغية تهريبهم إلى ليبيا لاحقاً . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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