السودان .. شلل تام يضرب الميناء الجنوبي

أصيب الميناء الجنوبي ، بشلل تام إثر إضراب شبه كامل نفذه العمال منذ الخميس المضي وتكدست أكثر من 1000 حاوية .
ورابطت مجموعة من السفن بالميناء في إنتظار عمليات التفريغ ، في وقت رفضت فيه قيادة الميناء التعليق على الأمر .
في غصون ذلك اطلق القيادي عبود الشربيني ، هجوماً عنيفاً على وزارة النقل وبعض القيادات بالميناء ، بسبب ما وصفه تدمير الميناء في أعقاب توقيع عقد مع الشركة الفلبينية لمدة عشرين عاماً .
وقال الشربيني بحسب صحيفة الإنتباهة ، أنهم تفاجئوا بهذا الإجراء دون أن يتم إخطارهم ، وشدد على ضرورة تنفيذ المطالب التي تقدموا بها إلى الهيئة والتي من بينها فسخ العقد مع الشركة الفلبينية وإعادة مدير الميناء الجنوبي كابتن محمود سيد أحمد إلى موقعه بعد محه إجازة إجبارية نتيجة لرفضه التعامل مع الشركة ، بجانب الالتزام بدفع متأخرات العمال منذ شهر نوفمبر الماضي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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