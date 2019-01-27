إضراب طلاب بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا عن دخول الامتحانات

أضرب طلاب بجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، عن دخول الامتحانات يوم أمس، احتجاجاً على الأوضاع الراهنة في السودان.

وكشف مصدر مطلع لـ (الجريدة) أن الطلاب كانوا متفقين على عدم الجلوس وحضر بعضهم برفقة أولياء أمورهم إلى الجامعة لمتابعة تنفيذ الإضراب بينما غاب آخرون، وأن عدداً من الطلاب أدوا الامتحان تخوفاً من الفصل، وأن بعضهم جلس بعد ضغوط في وضع نفسي سيئ، حيث رأوا أنهم قد خذلوا بقية زملائهم المضربين.

وأفاد المصدر أنه قد وضع استثناء لتمكين الطلاب من الجلوس، بالسماح لمن يحضر بعد ساعة ونصفها بالجلوس للامتحان، خلافاً للزمن المقرر في نصف ساعة.

ونبه ذات المصدر إلى أن الطلاب تفاجأوا بتوزيع مراكز الامتحانات على (فندق السلام روتانا، فندق كورال لطلاب كليات الهندسة، قاعة مأمون بحيري لطلاب هندسة الكهرباء والصيدلة، وبقية الكليات بين مقر الجامعة والمستشفى الأكاديمي)، وأبان أن أداء الامتحانات عادةً يتم في الجامعة والمستشفى الأكاديمي، وأشار إلى عزم الطلاب على مواصلة الإضراب عن دخول الامتحانات مهما كلفهم ذلك، بعد رفض إدارة الجامعة إيقاف الدراسة.