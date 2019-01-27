ميسي سيحطم رقما قياسياً

يتأهب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني لتسجيل رقم جديد له في الدوري الإسباني، حيث يسعى لتحطيم الرقم المسجل باسم أسطورة فريق ريال مدريد، راؤول غونزاليس، في عدد الانتصارات في الليغا.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا، الأحد، في ملعب مونتيليفي بالجولة 21 من الدوري الإسباني، وميسي سيحرص على فوز فريقه لحصد نقاط المباراة وتحقيق رقم شخصي آخر.

وحال فوز برشلونة بمشاركة ميسي، فسيرفع النجم الأرجنتيني رصيده الإجمالي من الانتصارات في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 328 فوزا، متخطيا القائد الأسبق لريال مدريد صاحب الـ327 في الليغا.

وكان المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، قد أبقى ميسي، على مقاعد البدلاء، في مباراة في مباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالفوز لصالح البلوغرانا بثنائية دون رد، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

ويبقى أمام البرغوث الأرجنتيني 7 مباريات فقط لتجاوز إيكر كاسياس، الذي حقق 334 انتصارا وأندوني زوبيزاريتا بـ333 انتصارا، ليصبح اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من المباريات في تاريخ المسابقة.