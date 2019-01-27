نصر الله: البشير سافر لسوريا بموافقة السعودية… وهذه رسالة المملكة لبشار

وتابع: “الرئيس الأسد أصبح وضعا قائما، وأصبح استنتاج السعودية والإمارات أن تركيا هي الخطر الأول وليس إيران، التي تأتي في المرتبة الثانية”. وتابع: “قلق الدول العربية من تركيا، دفعها للانفتاح مع الرئيس الأسد، وكانت الرسالة بمطالبة دمشق بالعودة إلى العالم العربي، مضيفا: “سوريا ستعود للعالم العربي، بكرامة”.

وأضاف: “الرئيس السوداني عمر البشير ذهب إلى سوريا بضوء أخضر من المملكة العربية السعودية، الذي نقل رسالة إلى الأسد للعودة إلى العالم العربي”. وتحدث نصر الله، خلال الحوار، الذي نشرته قناة الميادين بعنوان “حوار العام” نصر الله يكسر الصمت، عن العديد من القضايا الإقليمية، وخاصة الوضع مع إسرائيل. وكشف مذيع قناة الميادين، الذي أجرى حوار خاص مع نصر الله، حقيقة ما أثير حول أن الحوار، الذي وصفه بـ”حوار العام” مسجل وليس حوار مباشرا.

وقال غسان بن جدو، مذيع الميادين، إنه يجري حوارا مباشرا، مع الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، من مكان آمن في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الحوار يفند الشائعات، التي أثارته وسائل الإعلام الاسرائيلية، والأخبار الكاذبة عن صحته.

المصدر :اسبوتنيك

