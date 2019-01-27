هل استقبل السودان مساعدات من روسيا والإمارات؟

قالت وزارة النفط والغاز إن السودان لم يتسلم أي مساعدات من الإمارات وروسيا وتركيا . وقالت الوزارة في بيان ، أن الحديث المنسوب لوزير النفط بالخصوص أخرج من سياقه بحسب صحيفة مصادر. وقال بيان الوزارة إن الصحيح أن الدول الثلاث المعنية أبدت رغبتها في مساعدة البلاد لتجاوز أزمتها الراهنة ، وأشار البيان إلى أن الإتفاق مع الغمارات في هذه الجزئية لم يصل بعد إلى نهايته .

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