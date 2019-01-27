المريخ يغادر للجزائر لمواجهة المولودية الخميس المقبل

غادرت بعثة المريخ في الساعات الأولى من فجر اليوم الى الجزائر لمواجهة المولودية الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية.

ضمت البعثة الحمراء 19 لاعباً الى جانب أعضاء الجهازين الاداري والفني وترأسها العميد بدر الدين عبد الرحيم عضو مجلس الادارة.

ويتوقع أن تصل البعثة للعاصمة الجزائر في الثانية عشرة من ظهر اليوم وتم الحجز لها في فندق شيراتون بالعاصمة حيث أكمل وفد المقدمة اللواء كمال شقاق الذي وصل الجزائر قبل يومين اجراءات وصول البعثة والملاعب التي سيتدرب عليها الفريق استعداداً للقاء المولودية الخميس المقبل.