لقاء ساخن بين الأهلاوية في كريمة عصر اليوم

سيكون استاد كريمة مسرحاً للمواجهة الساخنة التي تجمع الأهلاوية (أهلي مروي وأهلي الخرطوم ضمن الجولة العاشرة لفرق المجموعة الاولى بمسابقة الدوري الممتاز.
يخوض اهلي مروي المباراة برصيد أربع نقاط وكان حصل على نقطة ثمينة أمام المريخ في الجولة الماضية عندما فرض التعادل السلبي على متصدر المجموعة على ملعبه بكريمة.
أما أهلي الخرطوم فله سبع نقاط وكان حقق انتصاراً عريضاً على هلال التبلدي برباعية نظيفة في الجولة الماضية.
وأكمل الطرفان تحضيراتهما للمباراة وكل فريق يبحث عن الفوز لتدعيم حظوظهما في الصعود من المجموعة لدوري النخبة بنهاية مرحلة المجموعتين.
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