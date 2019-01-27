الحكومة تؤكد ثقتها من إنهاء أزمة افريقيا الوسطي

قال سفير السودان بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، إن السودان له تاريخ كبير وفاعل في إنهاء المشاكل في أفريقيا، وإنه بمثابة واسطة العقد بالنسبة لكافة دول القارة، خاصة وأنه نموذج مصغر للقارة بتنوعها، وأشار إلى أن الخرطوم واثقة من التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة أفريقيا الوسطى.

وأكد السفير عبدالمحمود، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "أن الموضوعات التي تناقشها هذه المفاوضات متشابكة، فهي سياسية واجتماعية وعرقية وقبلية، معقدة تماماً، ولكن لابد من حلها مهما كانت صعوبتها وتشابكها وتعددها"، متابعاً "مهما كانت صعوبة الأزمة فهذا لا يمنع من وضع الحلول".

وذكر السفير بأن استضافة السودان لمفاوضات السلام في أفريقيا الوسطى بدعم دولي ومن الاتحاد الأفريقي ودول الجوار أيضاً"، مضيفاً "هذا يؤكد أنه بلا شك سنصل لنهاية سعيدة تضفي السلام وتعزز الاستقرار في أفريقيا الوسطى".

وتابع عبدالمحمود "بالأمس القريب قاد السودان وساطة ناجحة فيما يتعلق بجنوب السودان، والآن تستضيف الخرطوم مفاوضات السلام في أفريقيا الوسطى الجارة"، موضحا "ما يجري في أفريقيا الوسطى يؤثر على السودان سلباً أو إيجاباً، والسودان تأثر بما كان يدور فيها من الحرب وتطورات سلبية".

