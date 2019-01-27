الاتحاد الافريقي يوافق على تأجيل بطولة أمم أفريقيا

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الخليج 365 :
وافق الاتحاد الأفريقي، على الطلب المقدم من دول شمال أفريقيا، بتأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمدة أسبوع، بسبب تعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وفازت مصر بتنظيم كأس أمم أفريقيا، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.
وكان من المقرر، إقامة البطولة خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبلين، قبل أن يقرر “الكاف” تأجيلها لمدة أسبوع.
وقال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري، في تصريحات متلفزة، إن مجلس إدارة الجبلاية تلقى موافقة الكاف، على طلب تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع.
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