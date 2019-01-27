ترقب واسع في سوق العملات الحرة بعد ضخ الأموال

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الخليج 365 :
يترقب تجار السوق الموازي لما ستجلبه الأيام القليلة القادمةً من تغيير في التداولات المالية بعد ضخ السيولة الجديدة التى وعد بها البنك المركزي.
و اكد متعاملون وفقا لموقع اخبار السودان وجود ركود كبير بالتعاملات المالية لاسعار العملات بدافع من استمرار المظاهرات في السودان ودعوات الاعتصام الجديدة بالاضافة الى مخاوف التجار من المغامرة في اَي عمليات مالية قد تجلب لهم الخسارة .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 27\01\2019م
العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
الدولار الامريكي 60 جنيه
الريال السعودي 16.00 جنيهاً
الدرهم الاماراتي 18.70جنيه
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