توضيح مدير الكرة بالهلال عن إصابة إمبومبو

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

أوضح نادي

الهلال أن اللاعب أمبومبو غير مصاب، وأنه سيوجّه مع البعثة غدًا”الأحد”

إلى شندي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مدير

الكرة بنادي الهلال حسن محمد صالح في تصريح لـ”باج نيوز” إن إمبومبو

لديه كدمة طفيفة في ظهره، وغادر إلى الكنغو من أجل تجديد جواز سفره.

وأشار حسن

إلى أن فريقه تجاوز خسارة مريخ الفاشر الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، مبينًا أن

الجهاز الفني أشرك ثمانية لاعبين جدد في التشكيلة.

وأضاف”

أعتقد أن المباراة كانت مفيدة، وستمنح الفريق إيجابيات قبل المواجهات المرتقبة في

بطولة الكنفدرالية”.

ونفى حسن

محمد صالح أن يكون هنالك قرار بشأن إقالة الجهاز الفني، موضحًا أن الاهتمام حاليًا

منصب على مباراة أهلي شندي القادمة.