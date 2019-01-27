قرار مفاجئ من الكابتن بشة تجاه الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في تطورٍ مفاجئ، أعلن محمد أحمد بشير الشهير بـ”بشة” تراجعه عن قرار الاعتزال وتأجيل الخطوة حتى مارس القادم.

وقال مصدر

مطلّع لـ”باج نيوز” إن اللاعب بشة سيخلي خانته في التسجيلات القادمة،

وسيشارك في دورة تدريبية تستمر لمدة أربع أشهر.

والتأم

اجتماع اليوم”السبت” بين عضو مجلس الهلال صلاح عبد الرحيم مع اللاعب في

منزله أمنّ من خلاله الطرفين على التراجع عن القرار.

وينتظر أن

يشارك بشة في التدريب الذي سيخوض الفريق خلال الساعات المقبلة في إطار التحضيرات

لمباراة أهلي شندي في الدوري الممتاز.