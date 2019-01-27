اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاحد سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودانالدولار الامريكي73الريال السعودي19.00الدرهم الاماراتي21اليورو76الجنيه الاسترليني79.

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