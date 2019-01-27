أصحاب مخابز: تراجع إنتاج العمالة وراء عودة الاصطفاف

الخرطوم: عبيــر جعفر

أكد بعض أصحاب المخابز بالخرطوم وبحري لـ(السوداني) أمس استمرار انسياب حصص الدقيق للمخابز كاملة، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في تراجع إنتاج العمال مقارنة بكمية الطلب على الخبز من المواطنين.

وأشار صاحب مخبز العزيزية بالجريف شرق، دفع الله أحمد لـ(السوداني) أمس، لاكتمال حصص الدقيق بالمخابز غير أن هنالك مشكلة في تراجع إنتاجية العمال مقارنة بالسابق مقارنة بكثافة المصطفين بحثاً عن السلعة، وأضاف أن كافة الشركات مستقرة في إنتاج الدقيق وتوزيع الحصص، وأوضح أن استمرار العامل بالمخبز حسب تعامل مالك المخبز فضلاً عن أنها وظيفة شاقة بغض النظر عن الأجرة، وأضاف أن هنالك هلعاً من قبل المواطنين في شراء الخبز فضلاً عن ارتفاع كمية مشترواته؛ فمن كان يشتري خبزاً بسعر (40) جنيهاً صار يشتري ما بين (50-60) جنيهاً.

وقال صاحب مخبز ببحري عبد الهادي دار قيل لـ(السوداني) حالياً لا يوجد نقص في الدقيق أو الحصص ولكن تراجعت إنتاجية العمال وترك بعضهم العمل بالمخابز واتجهوا للعمل في الذهب بدلاً عن المخبز، وأشار إلى وفرة الخبز وقال إن عمل الشركات والمطاحن (100%)، مشيراً لخلو مخابز بحري من الصفوف.

وأشار صاحب مخبز بالخرطوم (2) آدم الدومة إلى تذبذب حصص دقيق سيقا، وأضاف أن الحصص تطرح في شكل معالجات وأضاف أنه وكيل لشركة سيقا فقط ويملك أكثر من مخبزين وأن الحصص لا تغطي خاصة وأنه يصنع في اليوم قرابة الـ(17) جوالاً، مشيرا إلى تراجع حصته من سيقا إلى (25) جوالاً يومياً بدلاً عن (35) جوالاً ومضى قائلاً: لا توجد معادلة في توزيع الحصص في بعض المخابز أما حصة المعالجة لمخبزه (15) جوالاً، ولفت إلى أن هنالك إشكالية في العمالة وانعكست على ضعف الإنتاج داخل المخبز مما يخلق الاصطفاف.