إمتحان المادة : ثورة

أجب مستعيناً بالله تعالى على جميع الأسئلة:

السؤال الأول: (10 درجات)

علل ما يلى مع الشرح الوافي:

• توافر البمبان وندرة الرغيف

• إرتداء معظم مواطني موكب الساحة الخضراء للصديري

• إختفاء المؤتمرات القاعدية للحزب الحاكم (فجأتن)

• وجود عناصر (ملثمة) بالمظاهرات

• عدم القبض على (قاتل واحد) من قتلة الشهداء

السؤال الثانى : (15 درجة)

أكتب فيما لا يقل عن عشرة أسطر فى واحد من الموضوعات التالية:

• حجم (المندسون) في التظاهرات الأخيرة

• (المارقين) ودورهم في اشعال الفتنة

• دور (الخونة) في تأليب الشارع السوداني

• إستخدام (شنط اليد) النسائية في إخفاء (البنادق)

• القبض على حمار (بري) المعارض

السؤال الثالث : (25 درجة)

أقرا (الخبر التالي) ثم أجب على الأسئلة:

طالب أحد النواب البرلمانيين في تشريعي الخرطوم بتقديم مبادرات في المساجد لتزويج الشباب والفتيات بالعاصمة، حيث جزم بأن خروج الشباب في المظاهرات ليس بسبب انعدام (الخبز والسيولة والوقود)، قال الشباب خرجوا في المظاهرات يريدون (النكاح) ويجب أن نعالج لهم هذه المشكلة ، وقال يجب أن نخاطب الشباب بالأشياء التي تهمهم، وأضاف قائلاً الشباب الذين يقودون المظاهرات الآن همهم الزواج وليس الخبز، وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة لتزويج الشباب والفتيات، وقال الشباب ضاعوا.

الأسئلة:

• ما هو السبب الأساس في خروج الشباب في مظاهرات كما يرى النائب المحترم؟

• لماذا في رأيك لا يؤثر غياب الخبز والسيولة والوقود في حياة الشباب كما يرى النائب؟

• لماذا ضاع الشباب (في نظر النائب طبعن)

• في أي مرتبة من مراتب الأهمية عند المسؤولين يقع (النكاح)

• هل تزويج الشباب في رأي النائب المحترم (يحل القضية؟) وكيف؟

السؤال الرابع : (10 درجة)

أملا الأماكن الخالية بما يناسبها :

• سميت كتائب الظل بذلك لأن أفرادها يمتطون عربات …………. الزجاج

• من إستخدامات …………….. النسائية حمل …………………. الفتاكة .

• قالت الحكومة أنها أخطات في قفل محلات الشيشة وشارع النيل في وجه الشباب ، يعني شوية ضغوط وتقوم تفتح ……………………….

• لو أن كل …………. تبرع بـ ………….. فقط مما (لهطه) لإنتعش إقتصاد البلاد

• إنتهاك حرمة منازل المواطنين دون قانون هو محرم بالشرع لكنه …………. عند أولاد ……………………

• مع ندرة الخبز والوقود والكاش إلا أن الحكومة إتضح أن لها وفرة في …………………. و ……………… و ………………….

• رئيس مجلس الوزراء يعد بحل مشكلة ……………….. في …………. أيام

• يهتف المتظاهرون : سلمية سلمية ضد ……………… كما يهتفون …….. بس

• بلغ عدد الشهداء ………… شهيداً لكن الحكومة تصر على أنهم …………… شهيداً بفارق …………………. شهيداً !

• لم يتبق من الدول التي لم نمد لها يدنا إلا ………………. دولة

السؤال الخامس : (15 درجة):

إنطلقت مظاهرة من (السوق العربي) في إتجاه شارع القصر : أحسب الآتي:

• عدد التاتشرات وعربات مكافحة الشغب المبارية المظاهرة والـ (بالجنبات)

• عدد الجنود المدججين بالسلاح الذين على متنها

• عدد البكاسي البيضاء (بدون لوحات) ومرتديي (السفارى) الذين بداخلها

• عدد علب (المبان) المجهزة للغزوة وعدد جوالين الوقود المستهلكة

• عدد قطع (الرغيف) الممكن تجيبوا الحاجات الفوق دي

السؤال الخامس (25 درجة)

قم علامة على السؤال الذي حاز على إجابة صحيحة (لو لقيت) :

س : لماذا إنتفض الشعب السوداني في رأيك وما هي الأسباب؟.

ج- بلادي يابلادي اهلا يا بلادي

الف تحية ليكي من الفؤادي

بلادي بلادي اهلا يا بلادي

صدورنا حماية ليكي من الاعادي

س : ما نراه على شاشات التلفزيون هو خروج الألاف من المحتجين بينما تقولون أنهم مجرد عشرات ماهو تعليلكم لذلك؟

ج : الشم خوخت بردن ليالي الحرة

والبراق برق من منا جاب القرة

شوف عيني الصقير بي جناحو كفت الفرة

تلقاها ام خدود الليلة مرقت بره

س : لماذا تتعامل الحكومة السودانية مع التظاهرات السلمية بهذا العنف المفرط؟

ج : دجاجي يلقط الحب ويجري وهو فرحان

كأن عيونه خرز له في الشمس ألوان

س : دأئما ما تقولون بأن المندسين والمارقين والخونة هم من خرجوا للشارع .. أليس هؤلاء هم مواطنين؟

ج : ماني الخايب الدايمن بقول سويت

وما نهروني عن ساعة السؤال قريت

إن بردن قروش ماني البخيل صريت

وإن حرن بكار ماهم صفايح زيت

س : بعد ثلاثين عاماً من الحكم ألا ترى بأنه قد آن الأوان للرحيل وعطاء الشعب الفرصة لإختيار نظام ديموقراطى؟

ج : الخبر الأكيد قالوا البطانة اترشت

وسارية تبقبق با الصباح ما انفشت

هاج فحل أم صريصر والمنايح بشت

وبت أم ساق على حدب الجميل اتعشت

كسرة :

عاين في ورقتك .. من غشنا ليس منا ؟ ههههههه

كسرة ثابتة :

أخبار ملف خط هيثرو شنووو؟ 104 واو – (ليها ثمانية سنين وثمانية شهور)؟ .. فليستعد اللصوص !