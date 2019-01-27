دخول تاجر عملة في غيبوبة بسبب (350) جنيهاً بالخرطوم

سدد شاب ضربة بقبضة يده لتاجر عملة وسط السوق العربي عصر أمس السبت، وأدخله في غيوبة تامة نقل جراءها الى المستشفى .

وقال مصدر موثوق إن الشاب كان دخل في معاملة مع التاجر جوار برج البركة، واختلفا حول (350) جنيهاً الأمر الذي دفعهما للاشتباك بالايدي، وأضاف المصدر إنهما تبادلا اللكمات إلا أن الشاب ختمها بالضربة القاضية للتاجر الذي سقط أرضاً ودخل بعدها في غيبوبة فشلت معها محاولات زملائه في إيقاظه .

مشيراً وبحسب صحيفة السوداني، الى أن الشاب ظل يقف بجوار التاجر وهو في حيرة من أمره وأوضح المصدر أن التجار حملوا زميلهم بواسطة عربة أمجاد برفقة الشاب وأسرعوا به الى المستشفى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)