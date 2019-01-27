دورات تعليم المكياج.. أسعار خرافية

أسعار أقل ما توصف بـ(الخرافية)، باتت تفرضها خبيرات التجميل مقابل دورات تدريبية يعلمن من خلالها المتدربات أساسيات وفنون المكياج، والملاحظ أن هؤلاء الخبيرات يقمن بالإعلان عن قيام هذه الدورات عبر صفحاتهن بـ(الفيسبوك) وأيضاً من خلال القروبات النسائية المتخصصة، إلا أن الأسعار تبدأ من ثلاثة آلاف لعدد ثلاثة أيام، وتمتد إلى سبعة آلاف في حال كانت الدورة أسبوعاً كاملاً، واستنكرت عدد من الفتيات هذه الأسعار، مشيرات إلى أنها (غير معقولة)، وهاجمت بعضهن هؤلاء الخبيرات ووصفهن بعبارات الجشع والطمع خاصة وأن الدورة تتسمر لمدة ثلاثة أيام قد تعادل راتب متدربة خلال شهر كامل، فيما دافعت الخبيرات عن أنفسهن بأن الدورة يتم فيها استخدام ماركات مكياج عالمية وتستخدمها المتدربة لأكثر من مرة خلال أيام الدورة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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