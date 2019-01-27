ضبط شبكة تجسس على البلاد لصالح جهات أجنبية

ضبطت السلطات الأمنية في الخرطوم شبكة تجسس غلى البلاد لصالح جهات أجنبية . وقالت مصادر موثوقة إن السلطات الأمنية رصدت معلومات تشير الى نشاط أفراد الشبكة في التجسس والتخابر على البلاد لصالح جهات أجنبية . وأضافت المصادر، أن السلطات كلفت فريقاً لمراقبة المتهمين ميدانياً وألقي القبض عليهم، وكشفت المصادر عن أن أفراد الشبكة ينشطون في رفع تقارير سرية، مشيراً وبحسب صحيفة السوداني الى أن السلطات قيدت ضدهم بلاغات بنيابة أمن الدولة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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