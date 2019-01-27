السودان ينفي تسلمه مساعدات من روسيا والإمارات

قالت وزارة النفط والغاز إن السودان لم يتسلم أي مساعدات من الإمرات وروسيا وتركيا . وقالت الوزارة في بيان ، أن الحديث المنسوب لوزير النفط بالخصوص أخرج من سياقه بحسب صحيفة مصادر ، وقال بيان الوزارة ان الصحيح أن الدول الثلاث المعنية أبدت رغبتها في مساعدة البلاد لتجاوز أزمتها الراهنة ، وأشار البيان إلى أن الإتفاق مع الغمارات في هذه الجزئية لم يصل بعد إلى نهايته . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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