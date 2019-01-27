“الجمارك” : جهات عرقلت قرار فك حظر السلع المصرية

شكا عدد من رجال الأعمال الى هيئة الجمارك السودان، من تضررهم بسبب عدم إدخال مدخلات إنتاج لمصانعهم من دولة مصر، بالرغم من قرار الرئاسي بفك حظر السلع على المنتجات المصرية .

وقال أحمد الزعيم صاحب مجموعة مصانع في ندوة (الجمارك ورجال الأعمال) بمركز الاعمال أن لديهم خطوط إنتاج لماكينات (أمريكية، ألمانية، وإيطالية) بالمصنع متعطلة عن التشغيل نتيجة للحظر المفروض على المنتجات .

مبينا أن مصانعهم تعتمد على منتجات المصرية، مشيراً الى أن تأخير تنفيذ القرار عطل العمل تماماً، بسبب عدم وجود خطاب حتى الآن من الجمارك العميد حسب الكريم آدم النور، إن إدارة الجمارك أصدرت خطاباً واضحاً وعممته على كل المحطات الجمركية بشأن إلغاء الحظر على السلع المصرية .

وأضاف وبحسب صحيفة السوداني: تلك الخطابات كانت متداولة على كل قروبات الواتساب مؤكداً عدم وجود أي حظر من جانبهم على السلع الواردة من مصر، وتابع ” نحن من جهتنا عملنا اللازم ولو في أي جهة أخرى لم تنفذ القرار يجب البحث عنها على حد قوله” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)