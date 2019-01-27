المكتب القيادي للوطني يشرع في حوار مباشر مع الشباب

علمت مصادر أن حزب المؤتمر الوطني قد أقر في أجهزته العليا فتح أبواب الحوار المباشر والصريح مع قطاعات واسعة من الشباب السوداني بمختلف توجهاتهم الفكرية وإنتماءاتهم السياسية .
ويأتي هذا التوجه عقب نقاش مستفيض داخل أروقة الوطني انتهى إلى البدء فوراً في الحوار مع الشباب عبر لجنة تضم قيادات عليا من الحزب تم تشكيلها خصيصاً لأغراض الحوار .
من جهةِ أخرى نقل مصدر مأذون بحسب صحيفة مصادر داخل المكتب القيادي للوطني أن الرئيس البشير سيدير بنفسه حواراً صريحاً ومباشراً مع قطاعات الشباب خلال الرحلة المقبلة .. وأضاف القيادي بالوطني إن الرئيس البشير يعلم أدق تفاصيل المشهد الشبابي وسيجيب على كل تساؤلات الشباب الذين ظل رئيس الجمهورية يولي قضاياهم اهتماماً خاصاً في كل خطاباته الجماهيرية ومناقشته للخطط ذات الصلة بقطاع الشباب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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