شركات طيران ترفض تنفيذ قرار بتخفيض تذاكر السفريات الداخلية

كشفت مصادر أن شركات الطيران الداخلي رفضت تنفيذ تخفيض قيمة التذاكر للسفريات الداخلية بسبب عدم جدوى التعرفة الجديدة . وقالت موظفة بإحدى وكالات السفر والسياحة ، منال الحاج إن شركات الطيران الداخلية خفضت عدد رحلاتها بسبب قلة الإقبال من رحلات يومية ، تقلصت إلى ثلاث رحلات أو رحلتين خلال الإسبوع ، وقالت إن ما يشاع بخصوص تخفيض تذاكر الطيران الداخلي (غير حقيقي) ووصفت حديث لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان بأنه (كلام ساكت) ، وأضافت بحسب صحيفة مصادر بل نتوقع الزيادة أكثر وأكثر معللة بأن المحك الرئيس الرئيسي هو الدولار الذي يتم معادلته بالجنيه السوداني بجانب استيراد وقود الطائرات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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