مواطن يضبط نظامياً يتعاطى (البنقو)

في واقعة غير معهودة، أقدم فيها مواطن على ضبط نظامي متلبساً بمخالفة، حيث تمكن أستاذ جامعي حسب صحيفة آخر لحظة من توقيف نظامي يتعاطى (البنقو) داخل مزرعة خاصة بالأستاذ وتم اقتياد النظامي إلى قسم الشرطة بعد أن اطلع عليه شهود اتهام ودون في مواجهته بلاغاً بمخالفة المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالتعاطي، واستمعت محكمة كسلا العامة برئاسة القاضي ماجد محمد أبشر إلى الأستاذ بصفته شاكٍ في البلاغ، كما استمعت للمتحري، وحددت جلسة لاحقة لاستجواب شهود الاتهام واستجواب المتهم ومن ثم التقرير بشأن توجيه الاتهام والنطق بالحكم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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