الشعبي: لسنا مع (تسقط بس) أو (تقعد بس)

أعلن المؤتمر الشعبي عن تبنيه لمبادرة تجنب الوطن من مزالق ما أسماه بالمعادلات المدمرة، وقال (لسنا مع تسقط بس أو تقعد بس)، وأشار الأمين السياسي للحزب السفير ادريس سليمان حسب صحيفة آخر لحظة إلى أن الاحتجاجات تحولت من مطالب اقتصادية إلى سياسية، وأضاف (هذه مقدور عليها)، داعياً للاحتراز من الثورات التي يحركها الفقر والجوع والبطالة، وقال يمكن تفادي هذه الثورات بحلحلة كافة الإشكاليات الاقتصادية، وأوضح سليمان أن موقف الشعبي الحالي ليس حباً في المؤتمر الوطني ولا حباً في السلطة، وقطع بأن الشعبي لن يتخذ من المواقف ما يمزق الوطن، وأن قياداته لم تشارك في الاحتجاجات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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