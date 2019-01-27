(عجب الفيا) يثير أزمة سياسية جديدة بولاية غرب كردفان

نشبت خلافات حادة بين قيادات في حزب المؤتمر الوطني بعد إصدار الأخير ووالي ووالي ولاية غرب كردفان المهندس أحمد عجب الفيا بعد إصدار الأخير قرارات بإعفاء وتعيين معتمدين في محليات الولاية .

واتهم معتمد غبيش د. ناصر علي عمر ، الوالي بأنه يستمع لما وصفها بالوشايات من بعض قيادات حزبه أدت إلى إعفاء المعتمد الذي وصف مبررات عزله بأنها غير موضوعية ، وقال معتمد غبيش المقال د. ناصر علي عمر إن الوالي اتهمه بتأخير مرتبات العاملين التي تم إدخالها في تطبيق النظام الإلكتروني وذهبت للمقاصة وبرأ نفسه منها وأكد على أنها ليست مسؤوليته .

ومن جانبه ، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ، بغرب كردفان إبراهيم شرعية قرار والي الولاية بإعفاء وتعيين معتمدي المحليات وكشف عن تفويض المكتب القيادي للوالي بالتشكيل الحكومي مرجعاً أسباب تأخير التشكيل لقرار دمج المحليات وقال إن الحديث عن عدم مشورة المكتب القيادي لا أساس له من الصحة .

وأصدر والي ولاية غرب كردفان ، أحمد عجب الفيا ، قرارين حملا الرقمين (22-23) قضيا بإعفاء كل من حسين محمد عطية الله من محلية أبو زيد ليخلفه فيها سيد محمد ملاح وإعفاء مجدي معروف من محلية الأضية وتعيين حامد خير الله محمد كما أعفى يوسف جبارة من محلية لقاوة وتعيين اللواء شرطة معاش صديق عريس مكانه بحسب صحيفة مصادر ، كما تم أعفاء خالد رحمة كرشوم من ود بنده وتعيين صلاح الصديق حمودة خلفاً له كما تم تعيين مجدي هارون معتمداً لمحلية غبيش ومحمد أبو القاسم معتمداً لمحلية كيلك ومحمد عثمان كوكو معتمداً لمحلية السنوط وأبقى الوالي على معتمداي النهود والخوى وبابنوسة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)