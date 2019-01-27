خطاب غير موفق ياجنرال

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

وجه الفريق بكري حسن صالح الدعوة لاسر المتوفين جراء التظاهرات الاخيرة لحقن الدماء وعدم اشعال الاحداث

واكد ان رئاسة الجمهورية تسعى لجبر ضررهم وتعويضهم عن فقدهم بالدية بالاضافة لقطعة ارض سكنية لكل اسرة

وفي ختام حديثه ترحم على ارواحهم وتمنى ان يتغمدهم الله بواسع رحمته .

بالقراءة للخبر أعلاه نتوقف عند كلام السيد النائب الأول وعن دعوته لاهل المقتولين أن يحقنوا الدماء ولا ندري كيف يفكر هذا الرجل وماذا يقصد بهذا القول ، أيعني أنهم يحرضون الناس على التظاهر ولابد أن يبادروا بدعوتهم إلى ايقاف الاحتجاجات حتي لا تقتلهم الجهات المجهولة سواء كانت العناصر المتفلتة والمندسة من الشيوعيين وعملاء إسرائيل وجماعة عبد الواحد أم ان القتلة من كتائب الظل التي تحدث عنها بوضوح السيد علي عثمان ؟ قل لنا ما الذي تعنيه ياسيادة النائب الأول وما المطلوب من أهل القتلى حتى يتم ايقاف سفك الدم ؟ هل تطلب منهم أن لايصروا على القصاص لان فيه اهدارا للدماء ؟ وهل لهذا السبب تحدثت عن نية الدولة تعويض اهل الضحايا باعطائهم الدية إضافة إلى قطعة أرض لكل أسرة ؟ أهو جبر للضرر كما ذكرت ام محاولة لحقن دماء القتلة الذين ربما جاء الوقت المناسب يوما لمحاكمتهم والقصاص منهم وانزال الحكم العادل بهم ؟.

– ايضا طلب الفريق بكري من أهل القتلى أن لا يشعلوا الأحداث وليته يكون منصفا وواقعيا ولا يستفز الناس المكلومين بفقد أبنائهم وسجنهم وتعذيبهم ، ليته يتخلى عن هذا الشكل الغير مقبول من الكلام ويعمد إلى التأكيد على حرصه أن يسود الأمن وان يتعهد لاهل الضحايا بالقبض الفوري على القتلة وتقديمهم للمحاكمات العادلة البعيدة عن التشفي والانتقام وان يتم ايقاف الاعتداء السافر الذي ظل يحدث باستمرار استهدافا للمحتجين الأبرياء وان يتم التعامل بحسم وحزم مع أي تعد للحدود وانتهاك للحرمات من مطاردات للمحتجين حتى عند دخولهم للبيوت واحتمائهم بها دون مراعاة لحرمات ولا احترام لخصوصيات .

خطابك غير موفق ياسيادة الجنرال وليتك راعيت مشاعر هؤلاء المظلومين الصابرين ولم تقل ما قلت.