سيدة تقاضي خادمة منزلية بسرقة ذهبها

الأزهري: خولة حاتم

استمعت محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، إلى أقوال المتحري في جلسة محلكمة خادمة منزلية متهمة بسرقة ذهب من منزل مخدميها بالأزهري قيمته (184) ألف جنيه.

وقال المتحري عند مثوله أمام قاضي المحكمة “علي حسن”، إن المتهمة أفادت عند التحري بأنها تعمل لدى الشاكية منذ عامين، وأكدت أن سيدة أجنبيه تربطها علاقة بالشاكية زارت المنزل برفقة زوجها بعد خروج الشاكية، وأخذت الحقيبة التي اتضح أن الشاكية وضعت بها الذهب المسروق.

وأكد المتحري أنه عند استجواب الأجنبية وزوجها لم يثبت عليهما ادعاء المتهمة لذلك شطبت النيابة البلاغ في مواجهتهما، وأشار إلى أن النيابة أعادت استجواب المتهمة حيث أقرت أن رجل أتى محملاً بالفاكهة أخبرها بأن الشاكية أرسلته لأخذ الحقيبة.