بعثة منتخب الشباب تعود للخرطوم

عادت بعثة المنتخب الشاب لكرة القدم إلى الخرطوم مساء السبت بعد جولة ولائية امتدت لأسبوعين، وشملت زيارة أربع ولايات وثماني مدن؛ خاضت فيها تسع مباريات، وكانت الجولة قد اختتمت في ربك بالتعادل السلبي مع منتخبها الشاب، وهو التعادل الثالث له في جولته الولائية؛ إذ تعادل سلبيا مع منتخب 24 القرشي وايجابيا 2/2 مع منتخب شباب كسلا، وخسر المنتخب مباراة واحدة من منتخب حلفا الجديدة، وحقق المنتخب 5 انتصارات على حسب منتخب شباب حلفا الجديدة، ومنتخب خشم القربة والقضارف، وهلال المناقل، ومنتخب شباب ودمدني..

بعثة المنتخب قبل مبارحتها مقر اقامتها الاخير بالولايات في استراحة مصنع سكر كنانة الرئيسية، لبت دعوة الافطار والاحتفائية الخاصة بها من جانب اتحاد كنانة الانتقالي، والذي مثله بالحضور الاستاذ محمد حسن أمين المال، وكان حضورا أيضا الاستاذ عمار الصادق رئيس اتحاد ربك المحلي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعادل محمد عباس مدير الخدمات بمصنع سكر كنانة وهارون مدير الاستراحة، علاوة على تشريف الاستاذ عكرمة محمد أحمد رئيس هيئة البراعم والناشئين، وتم تكريم البعثة ممثلة في رئيسها الاستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.. من جانب اتحاد كنانة الانتقالي؛ وهيئة البراعم والناشئين.. وذلك وسط الشدو بالاغاني الوطنية.