(كوكتيل) تصطاد صاحب فكرة قُرُوب (سيد الدكان): القروب خاصٌ بتسديد مديونية الزبائن.. والفكرة وجدت نجاحاً كبيراً!!

*بدايةً.. ما هي الأسباب التي جعلتك تقوم بإنشاء قروب للدائنين؟

وجدت أنّ الواتساب من الوسائل السريعة جداً والمتاحة للتواصل مع الآخرين في كُلِّ مكانٍ، وبما أنّني صاحب متجر يتعامل معي الزبائن من الجنسيْن في الشراء نقداً وآخرون بالدَّين، فكان لا بُدّ من رسالة تذكير لمن لا يوفون بديونهم أو يُماطلون فيها عبر القروب وجاءت فكرة إنشائها.

*متى قُمـتَ بإنشاء القروب؟

منذ مدةٍ طويلةٍ، ولكن الفكرة كانت موجودة منذ وقتٍ طويلٍ وكُنت مُتردِّداً بعض الشئ.

*كَيف كَانت ردة فعل الدّائنين؟

بالطبع تَفَاجأوا ولم يتوقّعوا أن أنشئ قُرُوباً لهم وكانت قِمّة الدّهشة عندما وجدوا أنفسهم مُضَافِينَ في القُرُوب مع الكشف عن مديونيتهم المالية.

*هَـل هناك شروطٌ مُعيّنة للدّائنين المُضَافِينَ في القُرُوبِ؟

نعم.. الدّائن المُضاف للقروب تكون مديونيته قد وصلت (1000) جنيه ولم يُوفِ بها لفترةٍ طويلةٍ، وكذلك الذين (يتزاوغون) من دفع ما عليهم من دُيونٍ دُون إبداء أسبابٍ مُقنعةٍ.

*من هُم أكثر الدّائنين هروباً؟

المُوظّفون هم الأكثر هروباً، ولا أرى الشخص منهم إلا بعد أن يقبض سلفية أو يصرف المرتب يقوم بعضهم بتغيير الشارع لآخر حتى لا تقع عيني في عينه وأطالبه بما عليه من دَيْنٍ، أما بالنسبة للشباب تتلخّص مديونيتهم في استلاف (حق المُواصلات) بجانب السجائر (حمى خفيفة).

*هل من دائنين غادروا القروب؟

ضحك وقال: (نعم يُغادرون وأعيدهم مُجدّداً وهؤلاء من كثرت مديونيتهم ولا مفرّ إلا الدفع).

*هل هناك حوارٌ في الخاص؟

بالتأكيد.. كثرٌ هم من يدخلون الخاص ويطالبوني بأن أزيلهم ولكنّني أرفض وبشدة إلا إذا دفع.

*في رأيك.. هل نجحت الفكرة؟

نجحت نجاحاً كبيراً، لأنّ البعض منهم كان يخاف الإفصاح عن أنّه مُدينٌ لصاحب الدكان في القروب، لذلك كانوا يُسارعون لسداد ما عليهم من مديونية.

*ألا تّعتقد أنّ هذا القروب سيجعل الزبائن ينفضون عنك؟

أبداً.. لأنّه لا يُوجد تاجرٌ آخر يطوِّل باله معهم بالأشهر دُون سداد ما عليهم من مديونية (الدَّين دينهم والقروب قروبهم).

*رسالة أخيرة؟

نصيحتي لكل تاجر أثقلته دُيون الزبائن أن ينشئ قروب (سيد الدكان) حتى يُسارع الدائن لتسديدها.