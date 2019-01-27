أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني 27/01/2019 العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4334 0.4356 0.4345 الجنيه الاسترليني 62.7311 63.0448 62.8879 الفرنك السويسري 47.7603 47.9991 47.8797 الدولار الكندي 35.9549 36.1347 36.0448 كرونة السويدية 5.2497 5.2759 5.2628 الكرونة النرويجية 5.5752 5.6031 5.5891 الكرون الدنماركي 7.2539 7.2902 7.2720 الدينار الكويتي 156.5074 157.2899 156.8987 الريال السعودي 12.6663 12.7296 12.6980 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0437 13.1089 13.0763 الدينار البحريني 125.9947 126.6247 126.3097 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 54.1738 54.4446 54.3092 XAR 1989.8901 2000.8371 1995.3636

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 27 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.