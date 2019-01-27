البرلمان يستدعي مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة للمساءلة حول الاحتجاجات

دفعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، وبموافقة رئيس البرلمان السوداني، بطلب لإستدعاء مدير جهاز الأمن الفريق أمن صلاح قوش ومدير عام الشرطة الفريق شرطة الطيب بابكر، حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد .
وتوقع عضو اللجنة حسن دكين، في تصريحات صحفية، امس السبت مثول مديري الأمن والشرطة، أمام اللجنة، خلال (48) ساعة.
وأوضح أن اللجنة، التي سوف يرأسها رئيس البرلمان، ستناقش معهم الوحدات الأمنية التي تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة، والأضرار في الأرواح والممتلكات، واحداث مستشفي أم درمان، وأوضاع المعتقلين من النواحي الصحية والإنسانية.
وكشف عن لقاء يجمع اللجنة مع النائب العام حول لجان التحقيق وسير العمل فيها وسرعة تقديم البلاغات للقضاء
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