فصل 800 موظف من "ياهو" لهذه الأسباب

كشف تقرير جديد أن شركة "فرايزون" الأمريكية خفضت نحو 7% من موظفيها أو ما يعادل حوالى 800 موظف من قطاع الإعلام بها، حيث تأتى هذه التخفيضات ضمن برنامج الفصل الطوعى الذى أعلنت عنه شركة Verizon فى شهر ديسمبر الماضى.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فمن المنتظر أن يشهد هذا البرنامج مغادرة حوالى 10،400 موظف بحلول منتصف عام 2019، فقد كان قسم Verizon Media والذى كان يعرف فى السابق بـ Oath وهو ناتج عن دمج كل من Yahoo وAOL، يشمل 11،385 موظف فى نهاية عام 2018.

وقد كافحت الوحدة لتحسين أعمال الإعلانات الرقمية لشركة Verizon، والتى تنافس مع شركات مثل فيس بوك، وجوجل وغيرها للحصول على أموال من الإعلانات.