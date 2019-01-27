عناوين الصحف العربية الصادرة الأحد 27 يناير 2019م

الاهرام المصرية:

السيسى يطلق مبادرة «نور حياة» ويخصص لها مليار جنيه من «تحيا مصر»

وزير النقل يتابع الأعمال النهائية لتطوير محطة المرج الجديدة بتكلفة 600 مليون جنيه

وزير الدفاع: حريصون على إعداد أجيال قادرة على الابتكار والتطوير

طرح وحدات جديدة للحجز بمحور «الإسكان الاجتماعى الحر»

الزمان البريطانية:

ماذا قال حسن نصر الله في آخر مقابلة تلفزيونية؟

محتجون أكراد يقتحمون مقراً عسكرياً تركياً في كردستان العراق.. جرحى وحرق مركبات

النفط يشرع بإنتاج الوقود المحسّن من بيجي وخبير لـ (الزمان) : الإهتمام بالمصافي يوفّر على العراق شراء المحروقات ويعزّز مكانته الإقتصادية

إقتصاديون أردنيون برئاسة وزير الصناعة في بغداد

الوطني الكردستاني يطالب بمغادرة القوات الإتحادية كركوك

الشعب الصينية:

اجتماع للحزب الشيوعي الصيني يراجع تقرير عمل ولوائح حزبية

مسئول سعودى: أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار المملكة

العاهل السعودي يوجه دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة

الجزائر وروسيا تتفقان على استمرار دعم الحل السياسي في سوريا

وزير خارجية قطر يبحث مع خليل زاد سبل السلام والاستقرار في أفغانستان



قطر والصومال تبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

الرياض السعودية:

سفارة المملكة في أستراليا تُحذر من حريق الغابات شمالي بيرث

عمليات استباقية تخفض أعداد المطلوبين أمنياً

الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن ينشقّ عن مادورو

الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي صعدة

الجزيرة السعودية:

واتساب في خطر بسبب الدمج.. و خبراء يتحدثون عن البديل

الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في محافظة صعدة

وزير الطاقة: اطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

خليل زاد: تقدم كبير في المحادثات مع طالبان

البيان الاماراتية:

محمـد بـن راشـد يوجّه القطاعين العام والخاص بمضاعفة الاستثمار في السياحة الوطنية

الإمارات تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لإنقاذ اتفاق الحديدة

العبادي: إيران وراء تعطيل استكمال الحكومة العراقية

السراج: الإرهاب لن يثنينا عن السير في طريق الديمقراطية

الوطن القطرية:

زيارة صاحب السمو تفتح آفاقاً جديدة للتعاون

صاحب السمو يهنئ ناصر العطية بلقب رالي داكار

انطلاق أعمال المؤتمر القطري ـــ الكوري للصحة

قطر بيوبنك يستضيف مؤتمراً دولياً

أردوغان: أحكام اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا لاتزال سارية المفعول