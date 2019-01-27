عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم 27 يناير 2019

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً ولائياً قضى بإعفاء وتعيين معتمدين جدد بحكومة الولاية

ـ بعثة غرب كردفان المشاركة في معرض الخرطوم الدولي في نسخته السادسة والثلاثين تقيم يوماً ثقافياً قدمت من خلاله عروضا وموروثاً شعبيا

- منظمتا إيفا الخيرية وحمام السلام يقيمان ورشة حول تعزيز الامن والاستقرار المجتمعي بمنطقة المقدمة بمحلية ابيي

ـ منظمة متطوعين بالولاية تعقد اجتماعاً وتناقش جملةً من الموضوعات في مقدمتها مشروع الوجبة المدرسية للطلاب

‏ أخبار قناة الملاعب

- ود هاشم سنار يفوز على الشرطة القضارف بهدفين مقابل هدف بإستاد سنار

- الهلال كادوقلي يفوز على الرابطة كوستي بثلاثة اهداف دون مقابل بإستاد كادوقلي

- الهلال العاصمي يختتم تحضيراته لمواجه الأهلي شندي بالاثنين باستاد شندي

- بعثة المريخ السوداني تغادر للجزائر لمواجهة المولدية في كأس زايد للأندية الخميس القادم

- دوري الدرجة الوسيطة : النيل حلفا يفوز على المتمة شندي بثلاثة اهداف مقابل هدفين

- النضال النهود يفوز على الاهلي مدني بهدفين دون مقابل بإستاد مدني

- الدوري التأهيلي للممتاز : المريخ الدمازين يفوز على الميرغني كسلا بهدفين مقابل هدف بإستاد كسلا

- المريخ العيلفون يكسب الشرطة سنجة بهدفين دون رد بإستاد سنجة

- النيل المناقل يفوز على القيزان الحصاحيصا بهدف دون مقابل بإستاد الحصاحيصا



- الرابطة الجزيرة ابا يكسب إمتداد كوستي بثلاثة مقابل هدف بإستاد الجزيرة أبا

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية يقوم بزيارة قصيرة لمصر صباح اليوم

- كبر : رئاسة الجمهورية تولى اهتماما كبيرا ورعاية تامة بالشأن الثقافي

- التوقيع على ميثاق شرف لحماية المستهلك بين هيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية

- نائب رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الحكومة بأمن واستقرار ومعاش المواطن

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس الجمهورية يتوجه اليوم للقاهرة وقمة بين البشير والسيسي .

- إفادات مبشرة لوزيري نفط الخرطوم وجوبا حول إستئناف ضخ بترول الوحدة .

- أمريكا تفرض عقوبات على تاجر اسرائيلي يتاجر بالاسلحة في جنوب السودان .

- النيابة تفرج عن عاصم عمر بكفالة مالية ٢٥٠ ألف جنيه .

- قيادي بالوطني : سنتجاوز الأزمة الحالية .

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- مشاورات سودانية أمريكية لإستئناف الحوار الثنائي

- إثيوبيا تتهم رئيساً سابقاً بالتآمر لإثارة حرب أهلية

- جنوب دارفور تتوقع زيادة إنتاج الذهب الى (600) كيلو جرام خلال العام

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- رئيس المؤتمر الوطني حسين يس حمد يشهد بناء المنطقة التنظيمية بالجنينة ويؤكدا ان البناء فعل عضوية الحزب

- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة الولاية تحتل الصدارة من بين كل الولايات في البناء التنظيمي

- رئيس المؤتمر الوطني بمحلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يؤكد ان الجمعة القادمة ستشهد اكتمال كل مؤتمرات المناطق التنظيمية بالمحلية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- مدير صندوق تشغيل الخريجين بولاية النيل الأبيض الأستاذ عثمان شوقار : الصندوق شرع في تنفيذ مشروعات إنتاجية لتشغيل الخريجين في المجالات الزراعية والاقتصادية

معتمد محليه ربك المقدم موسي الصادق علي عيسي : المحلية تشهد مشروعات تنموية وخدمية متقدمة خاصة مشروعات تخيف أعباء المعيشة

- معتمد محلية قلي محمد احمد معلا : العمل يجري بخطوات متسارعة لإكمال مشروع سوق الماشية والخدمات التابعة للمشروع

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالانابه يؤكد سعي الولاية لتعزيز الدور الفاعل للشباب في المجتمع

- حكومة الولاية تستقبل بعثة فريق مريخ السلاطين وتؤكد دعمها للفريق للوصول الي منصات التتويج وتمثيل السودان فى البطولات القارية

- وزيرة المالية والقوى العاملة تؤكد وقوف الوزارة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي للتعرف على السبل المتعلقة بالحلول المستدامة للنازحين في دارفور

- شباب منطقة جديد السيل بريفى الفاشر ينظمون عدد من البرامج والانشطة الثقافية والرياضية التى تعزز والوحدة والاخاء بين مجتمعات جديد السيل والقرى المجاورة

- منسقة الصحة الانجابية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تؤكد عزم ادارتها لتحقيق الامومة الآمنة والسعي لخفض وفيات الامهات واالاطفال

شبكة الشروق نت

- الرئاسة تؤكد أهمية الحوار مع المثقفين والمفكرين

- السفير عبدالمحمود: واثقون من إنهاء أزمة "بانغي"

- مديرو مصانع الأسمنت يشكون ارتفاع تكلفة الإنتاج

- البشير يزور القاهرة الأحد

- 70% نسبة النجاح في "ملاحق" مهنة القانون

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الشعبية والمجتمعية

- معتمد شيكان يشهد انطلاقة الامتحان التجربيي للصف الثالث الثانوي

- منظمة ظلال الرحمة تدشن المرحلة الرابعة لتوزيع المواد الغذائية للفقراء

- معتمد الرهد ابودكنة يشيد بالجهود المبذولة من ادارة المرحلة الثانوية بالمحلية

صحيفة الوطن:

- البرلمان يستدعي "قوش" ومدير الشرطة حول الاحتجاجات

- قمة سودانية مصرية في القاهرة اليوم

- انسحاب وزير ونواب من الحكومة والبرلمان

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يتوجه اليوم لمصر فى زيارة قصيرة

- وزير الصحة يدعو لإتاحة المزيد من الموارد للنازحين واللاجئين

- اجازة نتيجة امتحانات المعادلة لملاحق دورة سبتمبر

- عبد الرحمن المهدي يشرف مهرجان سباقات الهجن بأمبدة

- رئاسة الجمهورية: مزيد من الرعاية والدعم للمبدعين

- وزير البنى التحتية بالخرطوم يلتقي اتحاد المقاولين

- وفد اتحادي يقف علي عقبات صناعة الأسمنت

- فرص استثمارية في المنطقة الحرة بسواكن

- إستثمار سعودي في آليات الري المحوري بالجزيرة

- شلقامي: التوقيع على ميثاق شرف لحماية المستهلك