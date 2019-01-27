عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم 27 يناير 2019

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً ولائياً قضى بإعفاء وتعيين معتمدين جدد بحكومة الولاية
ـ بعثة غرب كردفان المشاركة في معرض الخرطوم الدولي في نسخته السادسة والثلاثين تقيم يوماً ثقافياً قدمت من خلاله عروضا وموروثاً شعبيا
- منظمتا إيفا الخيرية وحمام السلام يقيمان ورشة حول تعزيز الامن والاستقرار المجتمعي بمنطقة المقدمة بمحلية ابيي
ـ منظمة متطوعين بالولاية تعقد اجتماعاً وتناقش جملةً من الموضوعات في مقدمتها مشروع الوجبة المدرسية للطلاب
أخبار قناة الملاعب
- ود هاشم سنار يفوز على الشرطة القضارف بهدفين مقابل هدف بإستاد سنار
- الهلال كادوقلي يفوز على الرابطة كوستي بثلاثة اهداف دون مقابل بإستاد كادوقلي
- الهلال العاصمي يختتم تحضيراته لمواجه الأهلي شندي بالاثنين باستاد شندي
- بعثة المريخ السوداني تغادر للجزائر لمواجهة المولدية في كأس زايد للأندية الخميس القادم
- دوري الدرجة الوسيطة : النيل حلفا يفوز على المتمة شندي بثلاثة اهداف مقابل هدفين
- النضال النهود يفوز على الاهلي مدني بهدفين دون مقابل بإستاد مدني
- الدوري التأهيلي للممتاز : المريخ الدمازين يفوز على الميرغني كسلا بهدفين مقابل هدف بإستاد كسلا
- المريخ العيلفون يكسب الشرطة سنجة بهدفين دون رد بإستاد سنجة
- النيل المناقل يفوز على القيزان الحصاحيصا بهدف دون مقابل بإستاد الحصاحيصا
- الرابطة الجزيرة ابا يكسب إمتداد كوستي بثلاثة مقابل هدف بإستاد الجزيرة أبا
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يقوم بزيارة قصيرة لمصر صباح اليوم
- كبر : رئاسة الجمهورية تولى اهتماما كبيرا ورعاية تامة بالشأن الثقافي
- التوقيع على ميثاق شرف لحماية المستهلك بين هيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية
- نائب رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الحكومة بأمن واستقرار ومعاش المواطن
صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس الجمهورية يتوجه اليوم للقاهرة وقمة بين البشير والسيسي .
- إفادات مبشرة لوزيري نفط الخرطوم وجوبا حول إستئناف ضخ بترول الوحدة .
- أمريكا تفرض عقوبات على تاجر اسرائيلي يتاجر بالاسلحة في جنوب السودان .
- النيابة تفرج عن عاصم عمر بكفالة مالية ٢٥٠ ألف جنيه .
- قيادي بالوطني : سنتجاوز الأزمة الحالية .
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- مشاورات سودانية أمريكية لإستئناف الحوار الثنائي
- إثيوبيا تتهم رئيساً سابقاً بالتآمر لإثارة حرب أهلية
- جنوب دارفور تتوقع زيادة إنتاج الذهب الى (600) كيلو جرام خلال العام
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- رئيس المؤتمر الوطني حسين يس حمد يشهد بناء المنطقة التنظيمية بالجنينة ويؤكدا ان البناء فعل عضوية الحزب
- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة الولاية تحتل الصدارة من بين كل الولايات في البناء التنظيمي
- رئيس المؤتمر الوطني بمحلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يؤكد ان الجمعة القادمة ستشهد اكتمال كل مؤتمرات المناطق التنظيمية بالمحلية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- مدير صندوق تشغيل الخريجين بولاية النيل الأبيض الأستاذ عثمان شوقار : الصندوق شرع في تنفيذ مشروعات إنتاجية لتشغيل الخريجين في المجالات الزراعية والاقتصادية
معتمد محليه ربك المقدم موسي الصادق علي عيسي : المحلية تشهد مشروعات تنموية وخدمية متقدمة خاصة مشروعات تخيف أعباء المعيشة
- معتمد محلية قلي محمد احمد معلا : العمل يجري بخطوات متسارعة لإكمال مشروع سوق الماشية والخدمات التابعة للمشروع
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالانابه يؤكد سعي الولاية لتعزيز الدور الفاعل للشباب في المجتمع
- حكومة الولاية تستقبل بعثة فريق مريخ السلاطين وتؤكد دعمها للفريق للوصول الي منصات التتويج وتمثيل السودان فى البطولات القارية
- وزيرة المالية والقوى العاملة تؤكد وقوف الوزارة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي للتعرف على السبل المتعلقة بالحلول المستدامة للنازحين في دارفور
- شباب منطقة جديد السيل بريفى الفاشر ينظمون عدد من البرامج والانشطة الثقافية والرياضية التى تعزز والوحدة والاخاء بين مجتمعات جديد السيل والقرى المجاورة
- منسقة الصحة الانجابية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تؤكد عزم ادارتها لتحقيق الامومة الآمنة والسعي لخفض وفيات الامهات واالاطفال
شبكة الشروق نت
- الرئاسة تؤكد أهمية الحوار مع المثقفين والمفكرين
- السفير عبدالمحمود: واثقون من إنهاء أزمة "بانغي"
- مديرو مصانع الأسمنت يشكون ارتفاع تكلفة الإنتاج
- البشير يزور القاهرة الأحد
- 70% نسبة النجاح في "ملاحق" مهنة القانون
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الشعبية والمجتمعية
- معتمد شيكان يشهد انطلاقة الامتحان التجربيي للصف الثالث الثانوي
- منظمة ظلال الرحمة تدشن المرحلة الرابعة لتوزيع المواد الغذائية للفقراء
- معتمد الرهد ابودكنة يشيد بالجهود المبذولة من ادارة المرحلة الثانوية بالمحلية
صحيفة الوطن:
- البرلمان يستدعي "قوش" ومدير الشرطة حول الاحتجاجات
- قمة سودانية مصرية في القاهرة اليوم
- انسحاب وزير ونواب من الحكومة والبرلمان
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يتوجه اليوم لمصر فى زيارة قصيرة
- وزير الصحة يدعو لإتاحة المزيد من الموارد للنازحين واللاجئين
- اجازة نتيجة امتحانات المعادلة لملاحق دورة سبتمبر
- عبد الرحمن المهدي يشرف مهرجان سباقات الهجن بأمبدة
- رئاسة الجمهورية: مزيد من الرعاية والدعم للمبدعين
- وزير البنى التحتية بالخرطوم يلتقي اتحاد المقاولين
- وفد اتحادي يقف علي عقبات صناعة الأسمنت
- فرص استثمارية في المنطقة الحرة بسواكن
- إستثمار سعودي في آليات الري المحوري بالجزيرة
- شلقامي: التوقيع على ميثاق شرف لحماية المستهلك
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم 27 يناير 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.