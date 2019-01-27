شلقامي: ميثاق شرف لحماية المستهلك

بمبادرة من اتحاد الغرف التجارية يتم مساء اليوم بمركز رجال الأعمال بمعرض الخرطوم الدولي التوقيع على ميثاق شرف لحماية المستهلك بين ثلاثة أطراف تشمل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية.

وقال نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا” إن الوثيقة تضمن للمستهلك والتجار حقوقهم في توفير السلع والخدمات بجودة وكفاءة عالية بعيداً عن الغش التجاري ووضع ديباجة للأسعار وإشراك اتحاد الغرف التجارية في وضع القرارات التي تتخذها المواصفات تجاه حماية المستهلك من الغش التجاري وتبصيره بحقوقه .

وأشار إلى عقد ندوة حول حماية المستهلك مساء اليوم في ذات المقر وذلك في إطار الشراكات بين كل من اتحاد الغرف التجارية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك .