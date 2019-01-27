صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة : تغادر برئاسه صلاح عبد الرحيم وتنزل “بالمعلم” هلال الملايين يخل بأرض الجعليين الأزرق” يكمل الجاهزيه لنزال الاهلاويه ، الزعفورى يختار ٢٠ فارسا لانجاز المهمه ..امبومبو يعود وينضم للبعثه مكالمه الكاردينال” تحسم عدول بشه عن قرار الاعتزال ..القائد يقتحم المناوره ويرفع روح الرفاق ..والاشانتى فى الخرطوم مطلع فبراير المريخ” يغادر للجزائر ..الثلوج تهدده قبل صدام مولوديه ..وضربه موجعه لمنافسه قبل نزال العربيه مكالمه الكاردينال حسمت امر اللاعب (بشه) يستجيب لنداء الواجب ويتراجع عن قرار اعتزاله الهلال” يؤدى المناوره الختاميه بملعب شندى الثعلب “يخضع لعمليه جراحيه ويغيب اسبوعين الجنرال : الهلال لايعانى اصابات مؤثره فى القائمة الاساسيه تمارين خاصه لنجم الشباب موفق، قبيله يخضع اللاعبين لتمارين قويه .. استقبالات حاشده فى انتظار البعثه . صحيفة الزعيم : المريخ يحط رحاله ببلد المليون شهيد لمواجهة العميد المولودية يتلقى ضربه موجعه بإيقاف لاعبه الوزاني بسبب المنشطات. …والثلوج تلغي مباراته أمام السطايفه وفد مقدمة الأحمر يكمل الترتيبات. ….شقاق يشيد بإدارة الخصم و (الزعيم) تسبق البعثة. صحيفة قوون : بشة يستجيب لنداء الهلال والمجلس يشترط خطاب إعتذار بعثة الهلال تشد الرحال إلى دار جعل تكمل تحضيرتاتها لمواجهة الغد أمام الآرسنال الكاف يختار ” مأذون شرعي ” مصري لإدارة مباراة الهلال والأشانتي كوتوكو في افتتاح مجموعات الكونفدرالية المريخ يحل بالجزائر ويتاهب لمواجهة المولودية بالخميس أسود الجبال تزأد وتصطاد الذئاب بثلاثية .. والسناري يعتقل الشرطة بثنائية والفرسان في امتحان ملوك الشمال

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الأحد 27 يناير 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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