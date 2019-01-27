عرض لبعض ماجاء في كلمة امين عام حزب الله.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخص لايمكن الخلاف على دوره الكبير في التأثير على مسار الأحداث في لبنان والمنطقة ككل ، وسواء اتفقنا أو اختلفنا معه وعموم المحور الذي هو ابرز أركانه فإنه حتما جدير بالإستماع إليه عندما يتحدث أو يعلق على حدث ما فكيف ان جاء حديث الرجل في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والأمة ككل.

أجرت قناة الميادين مقابلة هامة مع الرجل وتم الترويج بكثافة لهذه المقابلة وببراعة صاغ غسان بن جدو كلماته وجاءت كلمات ضيفه أكثر براعة ووضوحا

أدناه مختارات من ما ورد في حوار الميادين مع أمين عام حزب الله وعرض لبعض النقاط التي تحمل كل جملة منها رسالة كبيرة إلى عدد من الجهات .

وهذه بعض النقاط :

– ارتأينا في حزب الله أن ندع “الإسرائيليين” يتكلمون عن عملية “درع الشمال” حتى إنتهائها.

– عملية “درع الشمال” لم تنته رغم اعلان “الإسرائيليين” أنها انتهت لأن الحفارات ما زالت تعمل.

– هناك أنفاق ولكننا لسنا ملزمين بأن نعلن عمّن حفرها أو متى لأننا نعتمد “الغموض البناء”.

– المفاجئ بالنسبة إلينا هو أن “الاسرائيلي” تأخر في اكتشاف الأنفاق.

– قررنا أنا وإخواني ألا نعلق على عملية “درع الشمال” حتى انتهائها.

– أحد الأنفاق القديمة موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

– مسألة استمرار وجود أنفاق يجب أن تبقى غامضة.

– على المستوطنين التأكد مما إذا كان مسؤولوهم يقولون الحقيقة بشأن الأنفاق.

– إعلان نتنياهو وطاقمه بأن الأنفاق كانت تمهد لعملية الجليل خدمنا وبأننا صادقون.

– اجراءات الاحتلال على الحدود تعكس الخشية “الإسرائيلية” من عملية الجليل المحتملة.

– المناورات “الإسرائيلية” الضخمة حصلت تحسباً لعملية الجليل المحتملة.

– نتنياهو خدمنا عبر إدخال الرعب والخوف والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في الشمال.

– عملية “درع الشمال” خدمتنا في الحرب النفسية رغم أن الانفاق لم تكن تستحق كل هذه الدعاية.

– هل حزب الله سيعتمد على 4 أنفاق لادخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل؟.

– أي عملية باتجاه الجليل تحتاج إلى كل الحدود ونحن نقررها في حال حصول حرب علينا.

– لن يعلموا من أين سندخل إلى الجليل وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان.

– عملية الجليل لن تتوقف على الأنفاق وكيف لنتنياهو أن يعلم أنه دمرها كلها.

– لندافع عن بلدنا من حقنا اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية بعيداً عما يعتقده الآخرون.

– جزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل ونحن قادرون على ذلك ونقرر وفق مجريات الحرب.

– نحن منذ سنوات نملك القدرة على تنفيذ العملية وأصبح الأمر أسهل بعد تجربتنا في سوريا.

– إذا اعتدى “الإسرائيلي” علينا فسيندم لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما يتوقعه.

– نحن خياراتنا مفتوحة على الطاولة وفعل كل ما يلزم بعقل وحكمة وشجاعة.

– أي اعتداء “إسرائيلي” حرباً أو اغتيالاً لعناصر الحزب في لبنان وحتى سوريا سنرد عليه.

– أي عملية ضرب أهداف محددة هي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك سنتعامل معها على هذا الأساس.

– أحذر “الإسرائيليين” بضرورة الانتباه إلى أن نتنياهو قد يرتكب الأخطاء نتيجة طموحاته.

– المقاومة وكل محور المقاومة جاهزون للرد في حال حصول أي عدوان.

– استبعد شن العدو حرباً على لبنان لكن لا أنفي أما المكان الذي يخطئ فيه هو سوريا وغزة.

– أي عملية واسعة يشنها العدو سنتعامل معها على أنها حرب.

– الجهوزية النفسية في غزة وخصوصاً بعد انتصارها الأخير تؤكد أن أهلها لن يتسامحوا.

– غزة مستعدة للرد عسكرياً على أي عدوان ولن تتسامح وهي في ظروف مختلفة.

– عملية الأنفاق لا تلغي عملية الجليل المحضر لها ولو بنسبة 10% وهي لم تستحق هذه الدعاية.

– نتنياهو في عملية “درع الشمال” سجل “انجازاً كبيراً في الأوهام” وهي أقل من عملية.

– مخاوف “إسرائيل” في سوريا كبيرة جداً لأن هناك فشلاًَ استخبارياً إسرائيلياً ذريعاً هناك.

– علينا توقع تصرف غير حكيم من قبل نتنياهو عشية الانتخابات.

– المقاومة كانت تمتلك في عدوان تموز 2006 صواريخ كانت قادرة على ضرب “تل أبيب”.

– بعض جنرالات الاحتلال يقرون بأن الحروب المقبلة لن تكون كالحروب السابقة.

– في أي حرب مقبلة علينا ستكون كل فلسطين المحتلة ميدان قتال وحرب.

– على “الإسرائيليين” نصح نتنياهو بتسهيل حصول حزب الله على صواريخ دقيقة من أجل مصلحتهم.

– نحن نمتلك صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي للمواجهة في أي حرب مقبلة وضرب أي هدف نريده.

– تم انجاز حصولنا على الصواريخ الدقيقة ومحاولة نتنياهو منعها عبر قصف سوريا غير مجدية.

– لم نعد بحاجة لنقل أي صواريخ دقيقة لأننا نمتلك العدد الكافي من أجل أي مواجهة مقبلة.

– الوضع في سوريا اليوم في أفضل حال مقارنة بالعام 2011 لكن لا يمكن الحديث عن انجاز شامل.

– المأزق الآن هو مأزق كردي تركي أميركي فيما يتعلق بشرق “الفرات”.

– الجيش السوري وحلفاؤه قادرون على حسم المعركة في شمال سوريا.

– الفصائل الكردية المدعومة أميركياً في شرق “الفرات” هي ممولة خليجياً.

– إعلان إردوغان عن اتفاق أضنة يشير إلى أنه يجب التسليم بأن الحل الوحيد هو انتشار الجيش السوري.

– عند الإنتهاء من “داعش” في شرق “الفرات” فإن الجيش السوري وحلفاؤه سيرتاحون.

– خطوط التفاوض مفتوحة بين الجيش السوري والقوات الكردية.

– ما منع الجيش السوري وحلفاءه من استكمال معركة “البوكمال” هو “الولايات المتحدة”.

– تم استكمال التعزيزات لتحرير معركة إدلب لكن تركيا منعت ذلك تحت أسباب إنسانية.

– الخيارات مفتوحة بالنسبة لأدلب لكن الأولوية هي للحل السياسي.

– الاقتتال فيما بين فصائل المعارضة في إدلب أظهر تجاوزها للقيم التي تدعيها بنفسها.

– سيطرة النصرة على إدلب تحرج تركيا لأنها مصنفة عالمياً بأنها إرهابية والحل السياسي صعب.

– على تركيا إيجاد حل لإدلب أو ترك الأمر للقيادة السورية التي لن تترك أرضها للارهابيين.

– ترامب صادق في وعوده الانتخابية وهو حقق جزءاً منها، بينها إرسال القوات الأميركية للخارج.

– ترامب لم يتحدث إلا عن المال ومصالح بلاده ولو على حساب خيرات دول منطقتنا.

– جهات أميركية طلبت من ترامب مهلة لسحب القوات من سوريا وقد أمهل لذلك 6 أشهر.

– الأميركيون أبلغوا الروس أنهم مستعدون للخروج بالكامل من سوريا مقابل خروج الإيرانيين.

– بوتين أبلغ روحاني بالمطلب الأميركي الذي أبلغني بذلك والروس أبلغوا السوريين أيضاً.

– الإيرانيون رفضوا الطلب الأميركي لأنهم موجودون في سوريا بناء على طلب دمشق.

– الروس اكتفوا بنقل الرسالة الإيرانية إلى الأميركيين الذين عادوا ليكثفوا عملياتهم.

– السوريون رفضوا كذلك المطلب الأميركي الذي نقله الروس بخروج الإيرانيين.

– سحب القوات الأميركية هو استراتيجية جديدة وهو النسخة الترامبية في المشروع الأميركي.

– قرار سحب القوات الأميركية من سوريا هو بحد ذاته فشل وهزيمة.

– ممثلو قسد طلبوا لقاءنا في بيروت وتوجهوا إلى روسيا و العراق بعد تخلي الأميركيين عنهم.

– زيارة الرئيس السوداني لدمشق حصلت بضوء أخضر سعودي.

– الانفتاح الأخير باتجاه سوريا سببه قرار ترامب بالانسحاب وذلك بعد جلسة تقييم في أبوظبي.

– قرارات ترامب أخافت السعودية و الإمارات اللتين اعتبرتا أن تركيا هي الخطر الأكبر وليس إيران.

– تم نقل رسالة لدمشق بأن تطلب بنفسها العودة إلى جامعة الدول العربية.

– دمشق أبلغتهم بأن مَن أخرجها من جامعة الدول العربية عليه بنفسه إعادتها.

– هدف جولة “بومبيو” في المنطقة كان طمأنة دولها بعد احباطها من قرارات “ترامب”.

– الأميركيون لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر مما فعلوا وهم سيغادرون سوريا والمنطقة.

– الأميركيون تركوا حتى “أفغانستان” لطالبان وهي هزيمة مدوية لهم في هذا البلد.

– “ترامب” لن يشن حرباً من أجل أي كان وبلاده ليست في وضعية شن حرب جديدة على منطقتنا.

– “ترامب” يريد شن حرب على إيران بواسطة دول المنطقة لاسقاطها.

– هناك مسؤولون عرب كبار بينهم أمنيون زاروا سوريا لا يمكنني الكشف عن هويتهم

الرئيس الأسد أكد لزواره أن من وقف إلى جانب بلاده ضد الارهاب سيكون وفياً لهم

– نتنياهو الذي يقدم نفسه أنه منتصر في مجالات عدة فشل مشروعه في سوريا وخسر كل رهاناته

– نتنياهو وايزنكوت لم يتمكنا من منع وصول الامكانات إلى لبنان وهذا فشل آخر

– إيران متماسكة رغم العقوبات ونتنياهو فشل في تحقيق هدف اخراج إيران من سوريا رغم كل مساعيه في روسيا وأميركا

– على نتنياهو أن ينتبه إلى التغيرات الأخيرة وإلى تحسن الدفاع الجوي السوري وألا يخطئ التقدير لأن محور المقاومة وفي مقدمه دمشق سيرد

– مهمة بن سلمان هي التسويق لصفقة القرن مقابل 50 عاماً من البقاء في العرش وهو لم يعد يستطيع فعل شيء لصفقة القرن

-الرئيس الاسد اكد لزواره ان من وقف الى جانب بلاده ضد الارهاب سيكون وفيا لهم

-نتنياهو الذي يقدم نفسه انه منتصر في مجالات عدة فشل مشروعه في سوريا وخسر كل رهاناته

-الاسرائيلي خابت كل آماله في سوريا

-سوريا التي باتت تمتلك دفاعا جويا اقوى لن تتخلى عن مسؤوليتها القومية العربية

-هناك احتمال لاتخاذ قرار بطريقة مختلفة مع الاعتداءات الاسرائيلية لان ما حصل اخيرا خطير جدا

-على نتنياهو ان يكون حذرا في التمادي فيما يقوم به في سوريا

-هناك احتمال لاتخاذ قرار بطريقة مختلفة مع الاعتداءات الاسرائيلية لان ما حصل اخيرا خطير جدا

-على نتنياهو الا يخطئ التقدير لان محور المقاومة وفي مقدمه دمشق سيرد

-مهمة بن سلمان هي التسويق لصفقة القرن مقابل 50 عاما من البقاء في العرش

-محمد بن سلمان لم يعد يستطيع فعل شيء لصفقة القرن

-ليس هناك اي تنظيم فلسطيني يمكن ان يقبل بصفقة القرن

-ما يمنع حصول حوار في البحرين هو السعودية

-صمود اليمنيين في وجه حرب السعودية هو اسطوري

-يجب ابقاء الحذر في اليمن لكن هناك قرار بضرورة التوجه الى الحل السياسي

-السعودية والامارات اكتشفتا انهما لا تستطيعان اخضاع الشعب على رغم الحرب الشرسة