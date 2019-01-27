الحكومة مسؤولة عن قتل المتظاهرين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان اندلعت الاحتجاجات الحالية وإلى اليوم فان اشد ما يؤلم الناس هو توالي سقوط القتلى الذين خرجوا يحتجون سلميا ويرفعون صوتهم برفض استمرار الرئيس البشير في الحكم والغريب ان الاستنكار يصدر من الجميع – حكومة ومعارضة – ويتفقون على الحق في التظاهر السلمى ورفض قتل المتظاهرين ومع ذلك يسقط الشباب قتلى وهم فى ربيع العمر فيفجون اهلهم وكل صاحب قلب واحساس فما الذي يمكن ان يوقف هذا القتل الممنهج ؟

الحكومة اعترفت بسقوط عدد من القتلى نتيجة الاحداث والمعارضة ترى ان العدد اكبر من هذا الرقم الذي حددته الجهات الرسمية لكن في كل الاحوال يبقى سقوط القتلى امر مؤسف ولابد من ايقافه فورا.

الجهات الرسمية اعلنت تحقيقا في الاحداث وقد اعلن الرئيس البشير ومسؤولين اخرين ان الشرطة والجهات الامنية بشكل عام لم تقتل الطبيب بابكر عبد الحميد مثلا والرئيس يقول ان القاتل استخدم سلاحا غير موجود عند الحكومة اصلا والسيد مدير المخابرات يحدد انتماء القتل وانها انثى تنتمي للحزب الشيوعى ضربت المغدور من الخلف والناس لا يصدقون اي مسؤول لا قوش ولا الرئيس نفسه ومع ان الاوضاع تمضي يوميا من سيئ الى اسوأ وان التظاهر يزداد يوما بعد يوم ومعه يزداد الاحتقان ويستمر التصاعد ومع سقوط القتلى تزداد فرص التوتر ويصعب الوصول الى حل طالما ان الهدوء معدوم فما الذى يمكن ان يغير هذا الوضع المازوم يا ترى ؟.

الحكومة باعتبارها الجهة التي تمتلك القوة والسيطرة يفترض عليها ان تنحني للعاصفة وتترك الجمهور يعبر عن رايه طالما انه يتعاطى سلميا مع الاحتجاجات ويتظاهر بشكل حضاري وبصورة راقية تجعل هؤلاء الشباب المعارضين الذين تطاردهم الجهات الامنية في الطرقات وتمنعهم من التعبير عن رايهم يهبون لمساعدة عناصر الامن الذين يطاردونهم واسعافهم عن تعرضهم لحادث سير ادى لانقلاب سيارتهم ، والحكومة هي المطالبة بالعمل الجاد على مراقبة مسارات المحتجين ومنع المخربين – بحسب تعبيرها – ان يتسللوا الى صفوفهم وليس هذا فحسب بل يطلقون عليهم النار ويردونهم قتلى حتى يزداد التوتر وتتعمق الهوة بين الجمهور والحكومة بحسب ما تحاول ان تصور الاحداث للناس ، وبالطبع فان الكل لايصدقون هذه السيناريوهات الحكومية ويرونها كذبا محضا لذا فان الافضل للحكومة حتى تتضح الحقيقة ولا تكون الامور بهذا الغموض على الحكومة ان توظف كل جهودها للقبض على القتلة وتقديمهم لمحاكمات فورية وعلنية ويسمح لهم بالدفاع عن انفسهم واختيار المحامين الذين يرغبون فى ترافعهم عنهم وفى نفس الوقت الحكومة مطالبة بشكل فوري ان تمنع وقوع القتل من اساسه بقدر ما تستطيع والا فلن تمضي الامور الا الى المزيد من التوتر والاحتقان الذى ستدفع ثمنه البلد ككل.

يوم الخميس قتل الطالب بكلية الرازي الطبية بالخرطوم احمد التاج محجوب وقد كثرت الروايات عن مقتله وبغض النظر عن ما وقع بالضبط فان المسؤولية تقع على الحكومة سواء قتل هذا الطالب المندسون العملاء – كما عبر الرئيس وقوش في عمليات قتل مماثلة – او قتلته القوات الحكومية ولابد من انجلاء الحقيقة فورا ومشاركة ممثلين لاهل القتلى في لجان التحقيق اضافة الى حقوقين ومختصين فى بعض الجوانب من المحسوبين على الحكومة والا لن يثق الناس في اي نتيجة تصدرها لجان التحقيق.