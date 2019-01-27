الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابط إسرائيلي بسبب السودان

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، عقوبات على الضابط في جيش الاحتلال “يسرائيل زيف”، بتهمة ببيع أسلحة بقيمة 150 مليون دولار لجماعات مسلحة في السودان.

وتشير التقارير إلى أن الضابط الإسرائيلي “زيف” يدّعي أنه يحاول مساعدة المزارعين في السودان، ويطلب من السكان هناك مناداته بالمزارع.

وقبل شهر أعلنت وزارة الانتاج الأمريكية أن الشركة الزراعية التي يديرها “زيف “ماهي الا غطاء لصفقات بيع السلاح في جنوب السودان.

من جهته أنكر زيف، أنه يبيع السلاح وطالب بالتحقيق في هذه “الاتهامات”.

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