تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * قمة بين البشير والسيسي * الوطني يصف المهدي بالمتذبذب صحيفة مصادر * البشير يدير حواراً مباشراً مع الشباب * (عجب الفيا) يثير أزمة سياسية جديدة بولاية غرب كردفان صحيفة التيار * النفط توضح لـ(التيار) حقيقة المساعدات الخارجية * في زيارة خاطفة .. البشير الى القاهرة * نزيل بكوبر ينهي حياته شنقاً * ترحيل الإثيوبيين (الكومانتي) لمعسكر (الشجراب) صحيفة السوداني * “المالية” تدفع (48) مليون دولار مقدماً لإنتاج دقيق الخبز * “الجمارك” : جهات عرقلت تنفيذ قرار فك حظر السلع المصرية صحيفة المجهر * قمة بين “البشير” و”السيسي” اليوم في القاهرة * البرلمان يستدعي مديري الأمن والشرطة حول الاحتجاجات صحيفة آخر لحظة * (آخر لحظة) تكشف تفاصيل زيارة البشير المفاجئة الى مصر * الشعبي: لسنا مع (تسقط بس) أو (تقعد بس) * الحكومة تدفع (48) مليون دولار مقدماً لتوفير الدقيق صحيفة الإنتباهة * تورط متنفذين ورأسماليين في إتجار بالبشر * شلل تام يضرب الميناء الجنوبي * ضبط عصير مخلوط بمواد كحولية في العاصمة صحيفة الدار * مصدر شرطي: لا تهمنا سذاجة الوسائط والقنوات العالمية وهي تبرز خبر اعتقال ومقتل حمار في الاحتجاجات * عودة قوية لبائعات الشاي بشارع النيل عقب التسجيل الصوتي المسرب الأخير * شاب يسدد طعنات خطيرة لصديقه بسبب صراع حول فتاة * وفاة عروس بعد أسبوع من الزواج وتحويل جثمانها الى المشرحة * (الدار) تنشر مرافعة الدفاع في قضية عاصم عمر بعد براءته * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان اللغة الإنجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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