لقيت عروس شابة مصرعها في ظروف غامضة بعد ايّام قليلة من زواجها بولاية الخرطوم .

وتفصيلا ، قالت مصادر طبية ان مشرحة امدرمان استقبلت جثة العروس (18سنة) بعد نقلها الى المستشفى عقب يوم ليلة الدخلة في اول يوم للزواج حيث فوجئت اسرتها بنقلها للعناية المركزة بمستشفى امدرمان .

ووفق ذات المصادر مكثت في العناية المركزة ثلاثة ايّام لاحقة انتقلت الى رحمة الله وجرى نقلها للمشرحة بواسطة اورنيك جنائي .

واضافت المصادر الى ان الشرطة تباشر تحرياتها حول البلاغ الذي جرى تدوينه تحت المادة 51 من اجراءات الغرافة في ظروف غامضة .

كانت هذه تفاصيل خبر امدرمان : وفاة عروس شابة في ظروف غامضة عقب نقلها للعناية المركزة بعد ليلة الدخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.