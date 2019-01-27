بعد زيارته اليوم الى القاهرة .. الرئيس البشير يزور دولة خليجية جديدة

يزور الرئيس السوداني عمر البشير دولة خليجية جديدة هذا الاسبوع ضمن زيارتها العربية بعد اندلاع الاحتجاجات في السودان وذلك عقب زيارته اليوم الاحد لدولة مصر .

أكد سفير السودان في مصر السبت، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيصل إلى القاهرة صباح الأحد لعقد قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال السفير السوداني عبدالمحمود عبدالحليم “يصل الرئيس عمر البشير الأحد في الصباح، ثم يعقد قمة مصرية – سودانية مع الرئيس المصري في قصر الاتحادية منتصف النهار”.

وتعد مصر وجهة البشير الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل شهر ضد نظامه، حيث قام بزيارة الدوحة الأسبوع الماضي. والشهر الماضي شهدت الخرطوم اجتماعا رباعيا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.

ويرى مراقبون أن البشير يبحث عن دعم إقليمي يقوي جبهته في مواجهة الاحتجاجات الكبيرة التي يعيشها السودان.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الجمعة عن زيارة مرتقبة للبشير إلى الكويت.

وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة، إن “الزيارة تأتي في إطار جولة للبشير إلى عدة دول عربية استهلها الأسبوع الماضي بزيارة قطر” وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الحكومة.